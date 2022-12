Leonardo DiCaprio sfotografowany na spotkaniu z 23-letnią modelką. 27-letnia Gigi Hadid była za "STARA"? (FOTO)

Leonardo DiCaprio kilka miesięcy temu rozstał się z Camillą Morrone, a złośliwi twierdzili, że to dlatego, że modelka skończyła już 25 lat, więc przekroczyła już magiczną barierę DiCaprio, którego wybranki są zazwyczaj młodsze. Niedługo po rozstaniu pojawiły się informacje, że jego nowym obiektem westchnień jest 22-letnia Maria Beregova, która - bez zaskoczeń - także jest modelką. Para miała wspólnie imprezować na jednej z imprez w St. Tropez. Gdy plotki nie zdążyły jeszcze na dobre rozgrzać prasy, to u boku Leonardo zdążyła pojawić się już nowa niewiasta.

Zagraniczne media donosiły, że aktorowi wpadła w oko Gigi Hadid - jedna z najpopularniejszych modelek na świecie. Gwiazda nie pasowała do schematu aktora, bo nie tylko ma 27 lat, ale i córeczkę, która jest owocem jej związku z byłym ukochanym Zaynem Malikiem. Mimo że żadne z nich nie odniosło się do tych sensacji, to paparazzi udało się sfotografować ich podczas dyskretnej kolacji w jednej z nowojorskich restauracji. Para ukradkiem opuszczała restauracje, wychodząc z lokalu osobno i pod kamuflażem. Leo miał na sobie czapkę z daszkiem i maseczkę, która zasłaniała niemalże całą twarz. Gigi zaś starała się ukryć twarz za sporych rozmiarów szalikiem.