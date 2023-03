Gigi Hadid ZASKAKUJĄCO reaguje na plotki o romansie Seleny Gomez i Zayna Malika

Panda 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Selena chyba ma lekką obsesję na punkcie sióstr Hadid. Najpierw The Weeknd, teraz Zayn. Do tego te dziwne filmiki, na których porównywała się do Belli. A Zayn to raczej marny kandydat na partnera.