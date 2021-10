Zayn Malik z ZARZUTAMI w sprawie awantury z matką Gigi Hadid. Miał nazwać ją "HOLENDERSKĄ ZDZIRĄ"

Mimo wszystko wkrótce okazało się, że związek muzyka i Gigi Hadid nie przetrwał tak poważnego kryzysu. Póki co nic nie wskazuje na to, żeby media w najbliższym czasie zapomniały o skandalu z udziałem Zayna Malika i Yolandy Hadid. Okazuje się bowiem, że mama Gigi i Belli po chwili namysłu postanowiła jednak zgłosić sprawę na policję. Jak donoszą amerykańskie serwisy, w tym TMZ i Page Six, Zaynowi postawiono cztery zarzuty związane z napaścią.

Według TMZ, w jednym z oficjalnych dokumentów znalazła się informacja, że wokalista przyznał się do jednego z zarzutów. Urzędnicy sądowi twierdzą jednak, iż Malik przyznał się do winy, jednak na zasadzie tzw. plea of no contest. Oznacza to, że wokalista potwierdził, iż udało się zebrać wystarczające dowody, by udowodnić mu winę, formalnie jednak nie przyznał się do winy. W przypadku ewentualnego procesu oświadczenie gwiazdora nie będzie mogło stanowić dowodu przeciwko niemu.