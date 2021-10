Gigi Hadid i Zayn Malik ROZSTALI SIĘ!

Martyna 22 min. temu zgłoś do moderacji 134 18 Odpowiedz

Mimo tego ze koles urodzil sie w UK to ma arabskie korzenie. To nie pierwszy raz kiedy wpomina sie go w sprawie agresji. Byla dziewczyna z ktora byl zanim zaczal spotykac sie z Gigi tez wspominala, ze byl agresywny w stosunku to niej. Arabi nie sa znani z szasunku do kobiet. A teraz jeszcze uderzyl matke swojej dziewczyny? Tego chyba juz za duzo. Uciekaj dziewczyno z dala od tego psychopaty.