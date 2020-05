Gigi Hadid POTWIERDZA CIĄŻĘ i ubolewa: "Żałujemy, że nie mogliśmy ogłosić tego na naszych warunkach"

Od kilku dni media informacją na temat tego, że Gigi Hadid i Zayn Malik spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka. Choć na przestrzeni lat związek modelki i wokalisty był pełen zwrotów akcji, a dwa lata temu zadecydowali nawet o rozstaniu, na początku roku postanowili dać sobie kolejną szansę. Wszystko wskazuje na to, że tym razem podeszli do swojej relacji nieco poważniej, bowiem zdecydowali się na potomstwo. Zgodnie z informacjami zagranicznych tabloidów, siostra Belli Hadid jest już w 20 tygodniu ciąży.

To dobra wymówka, by móc bez wyrzutów sumienia razem siedzieć w domu i doświadczać tego wszystkiego dzień po dniu - przyznała.

Nie wiem, czy to były moje hormony, ale płakałam co pięć minut przez jakąś godzinę za każdym razem, jak pomyślałem o tym, że to Buddy Valastro upiekł mi to ciasto.