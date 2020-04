Matka Gigi Hadid POTWIERDZA ciążę córki z Zaynem Malikiem: "Wciąż jestem w szoku"

Izeme 1 godz. temu zgłoś do moderacji 21 5 Odpowiedz

Szkoda mi jej. Jakby nie jej toksyczna matka, to nigdy nie zostalaby modelka, ona kochała sport. Teraz jest w tez toksycznym zwiazku z tym facetem. Wydaje mi sie ze on jest strasznym karierowiczem i jest z nia, zeby bylo o nim głośno, no i znana bogata rodzina. Juz w tum shop przed One Direction byli widac, ze koles ma straszna presje zeby sie wybic z angielskiej klasy robotniczej do wlk swiata inic go nie powstrzyma.