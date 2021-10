Matka Gigi Hadid twierdzi, że Zayn Malik ją UDERZYŁ! "Chce ZŁOŻYĆ ZEZNANIA NA POLICJI"

Anonimowa J 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Typowe urodzila mu dziecko to stracil nia zainteresowanie i sie zaczal za innymi ogladac. Ona przylapala go na nielojalnosci i wymienianiu wiadomosci, albo nawet czyms wiecej z inna, wiec od slowa do slowa i ja pobil. Sama tak mialam. Jeszcze zostalam pobita za to ze siedzialam z naszym dzieckiem, kiedy on w tym czasie chodzil niewiadomo z kim i gdzie. A na koniec uslyszalam, ze to przeze mnie bo sie kloce. Nie jedna taka historia juz miala miejsc. Kolejny dowod ze faceci sa nic nie warci. Gdybym miala tyle kasy co ona to bym mu dala ostro popalic, ze sie Ahmed na mnie reke odwazyl podniesc i zdradzac w podziece za to, ze mu dziecko 9 miesiecy w brzuchu nosilam.