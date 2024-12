Gorąco na konferencji "Królowej przetrwania": Stępień żałuje udziału, Kaczorowska prawi o znajomościach, a Smaszcz już broni koleżanek

Dziwna atmosfera na konferencji "Królowej przetrwania". Stępień żałuje udziału w show?

Hładki wyraził więc nadzieję, że nawet jeśli żałuje, to "ma nadzieję, że to zmonetyzuje". Głos zabrała również Agnieszka Kaczorowska , która napomknęła nieco o relacjach z innymi uczestniczkami po powrocie do kraju. Wygląda na to, że nie ze wszystkimi złapała dobry kontakt.

Ja sobie bardzo cenię tę przygodę pod wieloma względami - powiedziała i podkreśliła, że zadania w ramach show były dla niej "wyjściem ze strefy komfortu". No i poznałam dużo bardziej fajnych dziewczyn. Oczywiście są osoby, z którymi ma się lepsze relacje po tym programie, są takie, na które na przykład nie było w ogóle przestrzeni, bo byłyśmy w zupełnie innych zespołach, a są takie, jak to w życiu, że się nie przypada sobie do gustu . I to jest normalne i o tym też jest ten program.

Chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Niezależnie, co państwo zobaczą, czy to będzie błoto, czy nie, naprawdę, każda z nich była bardzo dzielna i odważna. Nawet jeśli między nimi są niesnaski i to się pojawia, bo każda pochodzi z innego miejsca społecznego, ma inne wykształcenie, naprawdę, to, że one podołały temu programowi... - mówiła Paulina. Deprecjonowanie tego programu i deprecjonowanie dziewczyn, niezależnie co robią i jakie są, jest po prostu podłe. Nikt z państwa, kto deprecjonuje ten program, naśmiewa się z dziewczyn czy nazywa je "pustymi lalami", nie dałby rady w wielu sytuacjach. Jeżeli ktoś deprecjonuje ten program, deprecjonuje dziewczyny, to znaczy, że sam ze sobą ma problem. I niech to weźmie do siebie, niech się o siebie martwi, że myśli tak o innych ludziach. To tylko świadczy, jacy ci ludzie są mali.