Marianna Schreiber chwyciła za gaśnicę i spadła na nią lawina krytyki. Teraz ogłasza: "Nie wstydzę się tego. Jestem z siebie DUMNA"

Marianna Schreiber "tłumaczy się" z ataku na aktywistów: "Jestem dumna"

Nasi bliscy są każdego dnia narażani na niebezpieczeństwa związane z zakorkowaniem połowy miasta. Karetki, które nie mogą dojechać do szpitali, udzielić pierwszej pomocy, ktoś zasłabnie w aucie, ktoś musi pilnie zawieźć dziecko do lekarza. Powiecie, że mogą jechać, jak powiedzą, o co chodzi? Ludzie... Chyba nigdy nie staliście w takim korku spowodowanym siedzeniem na środku ulicy z pełną premedytacją i zamierzonym celem - ogłaszanym dniami wcześniej w mediach (co przecież widzą służby i rząd). Mamy dość tego, że wszyscy wokół są bezsilni, a my sami nie możemy nic zrobić. Boimy się policji, instytucji - konsekwencji. Ale dlaczego to oni nigdy się nie boją? Dlaczego to do nas - obywateli terroryzowanych przez nich - nigdy nie napisze policja, prokuratura i nie zapyta: jak się Pani/Pan czuje z tym, że dziś Pani/Pana matka dojechała o 20 minut za późno do szpitala? Czy w Sądzie ktoś nas o to zapyta, gdy już będzie za późno? Czy to zwróci ludzkie cierpienia i życia? Powiedzcie: co mamy zrobić, żeby było inaczej? Żeby nas to nie dotykało? Czym jesteśmy winni takiego traktowania? Te wszystkie polityczki, aktywistki z Bożej łaski - czy one zapytają, jak się czujemy, stojąc godzinami na Wisłostradzie? Kim są żeby oceniać nas, nasze uczucia, nasze emocje? Prawda jest jedna: wszystkie te Majki, Marie - Anny i inne - są współwinne wszystkiemu, co wyrządzi nam, obywatelom Ostatnie Pokolenie. Powinny się dokładać do strat, jakie poniosła warszawska syrenka i inne zabytki. Do złamanej psychiki wielu ludzi, którzy płaczą za kierownicą z bezsilności. Karma kiedyś Was dopadnie za popieranie bandytyzmu.