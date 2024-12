Policja komentuje atak Marianny Schreiber na aktywistę Ostatniego Pokolenia

Brawo Marianna, to za poniewieranie warszawiakami, czy przyjezdnymi też. Że musisz być w nerwach nawet przed średnio ważną wizyta u lekarza, czy choćby fryzjera, ale ileś przystanków od domu. I niw wiadomo, czy oni znów nie grasują. A co dopiero z osobami jadącymi komunikacją miejską do kardiologa (nawet nie chcę pisać, co bym im wtedy zrobił), na badania przy możliwości nowotworu itp. ??