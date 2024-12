Marianna Schreiber tłumaczy (?), że związała się z Czarneckim przez SAMOTNOŚĆ: "Gdy zasypiasz, łzy napływają ci do oczu i zaczynasz się nimi dławić..."

Marianna Schreiber zwróciła się do hejterów. Gorzkie słowa o samotności

Chyba nikt z Was nie wie, co znaczy samotność. Co znaczy być tak cholernie samotnym, że żadne dobra ci nie pomagają. Co oznacza być samotnym tak, że każdego dnia, gdy zasypiasz, łzy napływają ci do oczu i zaczynasz się nimi dławić. Co oznacza każdego dnia walczyć o to, by choć 10 minut nie siedzieć w głuchej ciszy, by nie żyć wspomnieniami. By nie myśleć, co mogłem zrobić inaczej. Jaki mogłem być. Co oznacza uciążliwa chęć zatracenia się w czasie, który nie będzie atakował retrospekcją z twojego życia. Co oznacza być na tyle samotnym, że ciężko ci wykrzesać uśmiech, by choć przez chwilę być pozytywnym. Nie każdy sobie radzi z samotnością. Wśród blasku fleszy, tego całego zainteresowania i popularności - wracasz i jesteś wciąż sam. Mimo że wokół ciebie tyle się dzieje, ty jesteś sam - otwiera się Marianna, kwitując: