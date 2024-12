Marianna Schreiber twierdzi, że żyje w białym związku z Przemysławem Czarneckim i rozprawia o BRAKU WSPÓŁŻYCIA. "Nie ma innego wyjścia"

Ich relacja wzbudziła dużą uwagę publiczną, która wiąże się również z negatywnymi odczuciami. Sama Marianna Schreiber niechętnie odnosi się do nieuprzejmych komentarzy na temat swojej nowej miłości. Tym razem jednak wyjaśniła, jak wygląda związek katolików, którzy jeszcze się nie rozwiedli .

Marianna Schreiber o białym związku z Przemysławem Czarneckim

Ostatnio Przemysław Czarnecki we wpisie na InstaStories stanął w obronie swojej ukochanej, tłumacząc, że żadne z nich nie cudzołoży. Nie powstrzymało to jednak rosnącej krytyki internautów, której nie wytrzymała Marianna Schreiber. Celebrytka zorganizowała Q&A na Instagramie, podczas którego odniosła się między innymi do kwestii białego związku i tego, jak jej partner będzie w stanie wytrzymać bez współżycia.