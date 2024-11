Lamentująca na krytykę Marianna Schreiber odsłania kulisy relacji z Przemysławem Czarneckim: "Ja piję kawę, a on sprząta"

Marianna Schreiber zdążyła przyzwyczaić nas już do swego cierpiętniczego tonu wypowiedzi. Przeważnie obrywa się przy tym jej mężowi, który miał już rzekomo porzucić ją dla innej kobiety, pozbawić środków do życia oraz wymigiwać się od kontaktów z córką. Oczywiście druga strona konsekwentnie milczy i nie odnosi się do kolejnych wywodów Marianny.

Dziewczynka ma okazję coraz częściej widywać nowego przyjaciela mamy. Przemysław Czarnecki zdążył już nawet zadebiutować na profilu instagramowym zawodniczki Clout MMA przy okazji niezwykle urokliwego zdjęcia, do którego wspólnie zapozowali. Dzięki temu mamy okazję poznać byłego posła od zdecydowanie mniej formalnej strony.

Marianna Schreiber rozpływa się nad Przemysławem Czarneckim

32-latka swoim zwyczajem odpowiadała na pytania dociekliwych internautów podczas tzw. Q&A. Przyszłej pani prezydent, jak określa samą siebie, zostało przypisane łączenie polityki z życiem osobistym.

On dla mnie nie jest politykiem, tylko człowiekiem z zasadami i ogromną wrażliwością. Ja tak na to nie patrzę. Nie patrzę na niego i jego tatę przez pryzmat PiS. Wiecie przecież, że sama mam do tej partii ambiwalentny stosunek - odparła zarzut.

Marianna Schreiber, która ewidentnie nie potrafi trzymać języka za zębami, odsłoniła kolejny kadr zza drzwi swojego nowego mieszkania. Wytłumaczyła, jak wygląda podział obowiązków, kiedy już spędzają czas we dwoje.

Ja piję kawę, a on sprząta. I tak to powinno wyglądać, że ludzie sobie pomagają. A tak szczerze, to, gdy mężczyzna pomaga kobiecie, to żaden wstyd, ani ujma dla niego - ujawniła.

Kobiecie tradycyjnie zebrało się na lamenty. Po epatowaniu na każdym kroku swoją prywatnością nagle przyznała, że niezmiernie boli ją fala krytyki pod swoim adresem.

Chyba mnie to jednak przerasta. Nie jestem w stanie czytać tych komentarzy. Nie wiem, może jestem bardziej wrażliwa niż kiedyś, a może po prostu za bardzo biorę to do siebie. Może nie jestem taka twarda i silna jak myślę. Nie spodziewałam się chyba czegoś tak okrutnego w mediach. Ja tylko chciałam spróbować być szczęśliwa - dodała.

Współczujecie jej problemów?

