Marianna Schreiber wprost: "Córkę wychowuję JA". Reaguje też na pytanie, jak często Łukasz widuje się z dzieckiem

W mojej ocenie Pani zachowuje się gorzej od ojca Pani córki! Dlaczego robi Pani taki hałas...Chyba chciała Pani zajmować się codziennym wychowaniem dziewczynki??? Jeżeli nie , to niech Pani na całą Polskę nie krzyczy o szczegółach życia prywatnego. Ojciec alimenty płaci i widuje się z dzieckiem tak jak mu czas pozwala. Jeżeli Pani a przede wszystkim dziecku, to nie pasuje, to może Pani to uregulować sądownie. Trochę ciszy...nie cała Polska musi o tym wiedzieć, może córce to nie pasuje... I mniej negliżu z Pani strony w mediach , bo to raczej żenujące...Dziecku jak dorośnie raczej będzie wstyd. Proszę się zastanowić nad sobą.