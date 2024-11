Marianna Schreiber w OBJĘCIACH Przemysława Czarneckiego! Zwróciła się do jego ojca

Marianna Schreiber publikuje zdjęcie z Przemysławem Czarneckim

Ludzie, niektóre Wasze komentarze są naprawdę okropne. Nigdy nie sądziłam, że można osiągnąć taki poziom okrucieństwa, obrzydliwych sformułowań, obraźliwych tekstów. Nie mam słów, by wyrazić swoje ubolewanie nad tym, co się dzieje w moim kierunku. To wszystko nie pozwala mi żyć na własnych zasadach, do czego mam przecież prawo. Jest to jednym słowem - obrzydliwe. Jest mi tak po ludzku przykro. Przeczytałam kilkadziesiąt artykułów na swój temat, wypowiedzi znawców i psychologów. To, że jestem z kimś dla korzyści albo nie jestem. To, że ktoś jest czemuś winny albo i nie. Naprawdę tak nisko upadliśmy jako społeczeństwo? Za te osoby będę się po prostu modlić. A życzliwym i szanującym moje uczucia z całego serca Bóg zapłać. PS. dziękuję tutaj Ryszardowi Czarneckiemu @ryszard.czarnecki.europosel za wsparcie. Jest Pan, Panie Pośle - wspaniałym Ojcem i ostoją - czytamy.