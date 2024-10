Marianna Schreiber wbija szpilę mężowi po rozmowie z córką: "Facet wstaje, wychodzi i zostawia rodzinę, a dziecko tęskni"

Marianna Schreiber wkroczyła do show-biznesowego świata po tym, jak w 2021 roku wystąpiła w 10. edycji hitowego show "Top Model", wzbudzając wśród widzów skrajne emocje. Na przestrzeni ostatnich kilku lat spragniona atencji celebrytka imała się wielu zajęć - próbowała podbić scenę polityczną , zakładając własną partię "Mam dość", wstąpiła do wojska, aż w końcu została gwiazdą freak fightów . Prężnie rozwija też swoje profile w mediach społecznościowych, gdzie ochoczo dzieli się osobistymi przemyśleniami.

Marianna Schreiber podzieliła się fragmentem przejmującej rozmowy z córką

Właśnie zapytałam córkę: "Co chciałabyś dostać na urodziny, które już za miesiąc?". "Nic, mamusiu, chciałabym mieć kochającą rodzinę, żeby był tata, jak kiedyś". Jejku, to jest tak trudne. Facet wstaje, wychodzi i zostawia rodzinę z dnia na dzień, a dziecko tęskni. Wszystko jest tak ciężkie do poskładania. Niby już zaczęłam sobie wszystko układać na nowo, ale gdy patrzę na Pati, to tak po ludzku chce mi się płakać, bo wiem, co ona czuje - wyjawiła.