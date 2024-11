Tak wyglądały wspólne zakupy Marianny Schreiber i Przemysława Czarneckiego. Na koniec celebrytka nakarmiła byłego posła PiS bułką

Choć była uczestniczka "Top Model" kilkukrotnie dawała do zrozumienia, że to ponoć kariera Łukasza położyła się cieniem na ich relacji, ewidentnie nie ma awersji do polityków. Świadczy o tym fakt, że ostatnio sfotografowano ją w towarzystwie Przemysława Czarneckiego. Skontaktowaliśmy się z celebrytką i zapytaliśmy o relację z byłym posłem Prawa i Sprawiedliwości. Marianna nie była niestety zbyt wylewna.

(...) Jeśli będę chciała, bo z tego jestem znana, że udostępniam rzeczy ze swojego życia prywatnego, to zrobię to jako pierwsza na swoim koncie - przekazała Pudelkowi.

Pudelek również dotarł do zdjęć ze spotkania Schreiber i syna Ryszarda Czarneckiego, jakie w piątkowy poranek opublikował "Fakt". Widzimy na nich, jak przyodziana w beżową stylizację i bordowe kozaki Schreiber przechadza się po dyskoncie u boku eksposła. 41-latek zajmował się pchaniem sklepowego wózka, a jego towarzyszka głównie wrzucaniem do niego kolejnych produktów. Kupili m.in. zapas wody, Coca-Colę Zero oraz oranżadę. Po opuszczeniu marketu Czarnecki załadował zakupy do auta. Celebrytka w tym czasie zajadała się bułką i przeglądała zawartość smartfona. W pewnym momencie postanowiła podzielić się tym, co jadła z Czarneckim.