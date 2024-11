Marianna Schreiber niby nie chce, a jednak komentuje, jak wygląda opieka Łukasza Schreibera nad ich córką. "Jakkolwiek"

W jaki sposób ta Pani chroni swoją córkę przed oglądaniem tych jej "walk"? Przecież to dziecko musi się okropnie o nią martwić, bać. Tłumaczy, że to sport? Nie, to nie jest sport. To jest zwykła bójka. Co innego trochę mężczyźni. Dla dziecka tata jest silny. A mama, to mama😥 Współczuję dziewczynce tej traumy i ogromnego stresu. Oraz oczywiście poczucia wstydu...