OSTRZEGAMY: Marianna Schreiber nagrała piosenkę o rozpadzie małżeństwa! "Nie chcę nigdy więcej czytać o nas na Pudelku"

Marianna Schreiber znalazła swoje miejsce w odmętach rodzimego show-biznesu po tym, jak w 2021 roku wystąpiła w 10. edycji "Top Model". Już na początku swojej medialnej drogi aspirująca gwiazda wywoływała skrajne emocje. Na przestrzeni ostatnich kilku lat spragniona atencji celebrytka imała się wielu zajęć - próbowała podbić scenę polityczną , zakładając własną partię "Mam dość", wstąpiła do wojska, aż w końcu została gwiazdą freak fightów . Prężnie rozwija też swoje profile w mediach społecznościowych, gdzie ochoczo dzieli się osobistymi przemyśleniami.

Równie wiele emocji, co bijatyki w klatce, wywoływały też w ostatnich miesiącach zawirowania w życiu prywatnym Marianny Schreiber. Na początku marca najgorętszym tematem w mediach było zakończenie związku celebrytki i polityka PiS, Łukasza Schreibera . Kandydujący wówczas na prezydenta Bydgoszczy polityk w rozmowie z lokalnym portalem oznajmił, iż wraz z żoną "podjęli decyzję o rozstaniu i rozmawiają o separacji". Jeszcze tego samego dnia Schreiber opublikowała w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym zasugerowała, że o rozstaniu dowiedziała się z mediów .

Marianna Schreiber wydała piosenkę. W tekście pojawia się Pudelek

Choć na przestrzeni ostatnich miesięcy Marianna wielokrotnie podkreślała, że nie chce już więcej wypowiadać się publicznie na temat rozpadu małżeństwa, nie do końca jej się to udaje. Schreiber regularnie dzieli się w mediach społecznościowych wynurzeniami na temat prywatnych zawirowań i wbija szpilę Łukaszowi Schreiberowi. Tym razem przeszła jednak samą siebie - celebrytka wydała piosenkę, której tekst ewidentnie nawiązuje do wydarzeń sprzed kilku miesięcy.