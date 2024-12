Marianna Schreiber ZAATAKOWAŁA OSTATNIE POKOLENIE gaśnicą! Internauci bezwzględni: "Mogłaś wyrządzić komuś krzywdę"

W ostatnim czasie głośno jest o protestach Ostatniego Pokolenia. Działania aktywistów mają zwrócić uwagę na pilność zmian społecznych czy walki z katastrofą klimatyczną, poprzez m.in. blokowanie strategicznych dróg oraz ulic. Protestujący muszą się jednak mierzyć z ostrą krytyką. Wśród osób, którym takie działania nie przypadły do gustu, jest Marianna Schreiber .

Żona polityka PiS już od kilku dni krytykowała Ostatnie Pokolenie . Na platformie X pisała, że działania aktywistów mogą prowadzić do gospodarczej katastrofy w Europie. Okazuje się jednak, że subiektywne opinie zamieszczane przez celebrytkę w mediach, to jednak nie wszystko.

Tak się powinno traktować terro***stów z ostatniego pokolenia , którzy każdego dnia blokując ulice, blokują przejazd karetek, do lekarzy, narażają nas na śmierć. A potem śmieją nam się w twarz. Dokąd mamy czekać? Aż ktoś zginie? Protestuje przeciwko bezwzględnym terror***stom. Protestuję przeciwko wynajmowaniu im 190-metrowego lokalu na Kruczej 17 za 3 tysiące zł. Protestuje przeciwko bezradności wobec bandytyzmu na niewinnych ludziach - czytamy na Instagramie.

Internauci oburzeni zachowaniem Marianny Schreiber

Internauci nie kryją jednak swojego oburzenia zachowaniem celebrytki. W komentarzach pod nagraniem z napadu na siedzibę aktywistów pojawiło się wiele opinii, że Schreiber w taki sposób m.in. daje zły przykład swojej córce. Internauci zwrócili również uwagę na to, że użycie gaśnicy proszkowej mogło doprowadzić do tragedii.

Gaśnica proszkowa dostaje się do płuc, co nawet może prowadzić do śmierć; Współczuję córce dorastania z matką o tak prymitywnych poglądach; Ty masz serio coś z głową wiesz, że mogłaś wyrządzić komuś krzywdę? Jaki przykład dajesz swojej córce wstyd!; Ktoś tu pisał ostatnio o tolerancji; Nie jesteś lepsza widzę; Współczuję... Patocelebrytka w akcji - grzmią internauci.