Gotowa na lato Małgorzata Rozenek chwali się wyrzeźbioną sylwetką, pozując w bikini w Miami (FOTO)

Małgorzata Rozenek nie mogła dopuścić do tego, by 50. urodziny Radosława Majdana odbyły się w tradycyjny sposób. "Perfekcyjna" postanowiła zadbać o męża i dostarczyć mu wrażeń, które zapamięta na długie lata. Gonia sprezentowała ukochanemu wyfrunięcie do Miami, gdzie odbyła się premierowa edycja Grand Prix Formuły 1.