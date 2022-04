Małgorzata Rozenek dogorywa na obozie Anny Lewandowskiej: "Ona chce nas ZABIĆ! Hardkor, hardkor, hardkor" (ZDJĘCIA)

Vve 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co ja czytam, co ja ogladam:-( Kobieta, która już nie wie co zrobić z wolnym czasem.. Pojechała się lansowac, bo przecież nie ćwiczyć. Skoro nonnstop łazi na jakieś fitnessy i ćwiczy w domu, to co jeszczeda jej ten obóz?lans, trening z komórka lol No i z filtrem czy bez hmm dziwna twarz naprawdę. Anna L. jest w pracy, ale nie sądzę by potrzebowa "wsparcia" Rozenkowej, być może wręcz przeciwnie;-)