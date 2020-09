Gracja Kalibabka z "Top Model" krytykowana za wspominanie taty kryminalisty. Internauci: "CWANA JAK OJCIEC W MŁODOŚCI"

Do najnowszej edycji Top Model zgłosili się Jacek i Gracja Kalibabka czyli dwójka z dwudziestu-ośmiu (!) dzieci osławionego Jerzego Kalibabki. Rybak z Dziwnowa rozkochiwał w sobie, a potem okradał bogate i naiwne nastolatki. Na podstawie życiorysu rodzimego "Don Juana" który twierdził, że spał z ponad dwoma tysiącami kobiet, powstał nawet kultowy serial Tulipan. Niecne praktyki zaprowadziły Kalibabkę do więzienia. W 1984 roku trafił on za kraty, gdzie spędził dziewięć lat. Po odsiadce związał się 16-latką z Dziwnowa, z którą miał pięcioro dzieci. Owocami właśnie tego związku są Jacek i Gracja.