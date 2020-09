W ostatnim odcinku modowego show jurorzy wybrali czternastkę uczestników, która będzie walczyć o tytuł "top model"

Lola 21 min. temu zgłoś do moderacji 89 0 Odpowiedz

No spoko, ale więcej niż połowa z nich może co najwyżej pozować do gazetek bon prixa... Dziewczyny ładne, ale to nie są wybory miss. Nie rozumiem po co przyjęli 30 i 26 latkę do programu, w modelingu nie miałaby najmniejszych szans, w tym wieku modelki kończą kariery a nie zaczynają , zmarnowane miejsca, byle historyjka była ckliwa. Top model stał się kolejną wylęgarnią celebrytów i "influanserów".