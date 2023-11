Grała Mariolkę z "Kiepskich", a później zniknęła z mediów. Co słychać u Barbary Mularczyk? (FOTO)

Bartosz 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Co za chorzy ludzie piszą o kobiecie że jest plus size lub że jej się urosło tu i tam.Jest ładną dojrzała kobietą może ma problemy zdrowotne i ciężko jest jej wrócić do formy, a może podoba się jej i dobrze się czuje tak jak wygląda.