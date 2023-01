Mariolka ze "Świata według Kiepskich" wspomina, jak poznała męża. "Nie wierzyłam własnym oczom"

"Świat według Kiepskich" to bez wątpienia jeden z najbardziej kultowych polskich seriali. Emitowany był on od 1999 do aż 2022 roku. To właśnie przez 23 lata Barbara Mularczyk-Potocka grała serialową Mariolkę, córkę Ferdynanda Kiepskiego, granego przez Andrzeja Grabowskiego.