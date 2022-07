To koniec problemów finansowych Marzeny Kipiel-Sztuki? Aktorka odbiła się od dna!

Ejo 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Nie rozumiem po co się tak żalić. Sama mam kredyt, rata mi teraz wzrośnie w okolicach 600 zł w górę, wszystko drogie jak diabli ale sorry trzeba zakasac rękawy zebrać się w sobie i tusząc dalej. Jak tu się nie dorobię to trudno pojadę za granicę i zarobię, dam radę. Dorośli ludzi biorą e ręce swoje życie a lamentowanie jak mi jest źle i czekać aż manna z nieba spadnie albo ktoś mi coś da bo jestem biedna. Wkurza mnie to, aaaaa!!! Ehh miłego dnia pudelkowicze i jak najmniej stresu oraz dużo słońca na dzisiaj :]