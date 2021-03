Grammy 20201. Gwiazdy światowej muzyki podbijają czerwony dywan: Beyoncé, Taylor Swift, Harry Styles, Dua Lipa (ZDJECIA)

Red 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Bijonse z kolejnym kupionym trofeum 😂 Gruba cizia ktora od dawna już niczego nie wydaje dostaje kolejna nagrodę nie wiadomo za co. Reszta towarzystwa też jakas szemrana jak z cyrku. Czy tu chodzi o muzykę? Kiedys to byly prawdziwe gwiazdy z pięknym repertuarem i musialy umiec spiewac...C.Dion, W. Houston, M. Carey i wiele wiele innych. Dziś byle dziad z ustawionymi rodzicami lub kochankami jest wciskany na siłę i robi się z niego gwiazdę. Przy braku konkurencji, która nie jest dopuszczana i braku wyboru obecna młodzież slucha tego szajsu. Od dawna stacje nie puszczają tego co jest najciekawsze w muzyce, a to za co dostają hajs.