Grammy 2021 - wyniki. Znamy tegorocznych laureatów! Wśród zwycięzców Beyoncé, Dua Lipa i Taylor Swift

Gala Grammy to, co roku jedno z największych wydarzeń rynku muzycznego, które śledzą fani z całego świata. Co prawda prestiż "muzycznych Oskarów" w ostatnich latach mocno ucierpiał za sprawą oskarżeń o stronniczość, jednak słynne gramofony wciąż traktowane są przez wielu jako ukoronowanie najznamienitszych osobistości w branży.

Tegoroczna, 63. edycja rozdania nagród Grammy jak zawsze odbyła się w Los Angeles, a rolę prowadzącego przyjął Trevor Noah. Wcześniej ceremonia rozdania słynnych statuetek została przesunięta ze stycznia na marzec z powodu zagrożenia epidemiologicznego. W tym roku gala odbyła się bowiem w cieniu pandemii koronawirusa, która nadal zbiera śmiertelne żniwo na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych.

W tym roku największe szanse na słynne gramofony miała Beyonce, która otrzymała łącznie 9 nominacji. Za nią uplasowali się Dua Lipa, Roddy Ricch oraz Taylor Swift, którzy mieli po sześć szans na wygraną. Jako goście specjalni na gali zaprezentowali się m.in. BTS, Billie Eilish, Harry Styles, Post Malone oraz Haim.

Największą wygraną tegorocznej gali jest bez wątpienia Beyonce, która zdobyła aż cztery nagrody. Co ciekawe, zwyciężczynią Grammy oficjalnie została także jej córka, Blue Ivy Carter. Taylor Swift zgarnęła z kolei nagrodę w kategorii album roku, Megan Thee Stallion została uznana za najlepszego nowego artystę, a Everything I Wanted Billie Eilish zostało nagraniem roku.

Zobaczcie, kto w tym roku otrzymał nagrodę za osiągnięcia muzyczne. Zgadzacie się z werdyktem?

Album roku:

Chilombo — Jhené Aiko Black Pumas (Deluxe Edition) — Black Pumas Everyday Life — Coldplay Djesse Vol. 3 — Jacob Collier Women In Music Pt. III — Haim Future Nostalgia — Dua Lipa Hollywood’s Bleeding — Post Malone Folklore — Taylor Swift

Nagranie roku:

Black Parade — Beyoncé Colors — Black Pumas Rockstar — DaBaby i Roddy Ricch Say So — Doja Cat Everything I Wanted — Billie Eilish Don't Start Now — Dua Lipa Circles — Post Malone Savage — Megan Thee Stallion i Beyoncé

Piosenka roku:

Black Parade — Beyoncé The Box — Roddy Ricch Cardigan — Taylor Swift Circles — Post Malone Don't Start Now — Dua Lipa Everything I Wanted — Billie Eilish I Can't Breathe — H.E.R. If The World Was Ending — JP Saxe i Julia Michaels

Najlepszy nowy artysta:

Ingrid Andress Phoebe Bridgers Chika Noah Cyrus D Smoke Doja Cat Kaytranada Megan Thee Stallion

Najlepszy teledysk:

Brown Skin Girl — Beyoncé Life Is Good — Future i Drake Lockdown — Anderson .Paak Adore You — Harry Styles Goliath — Woodkid

Najlepszy album wokalny pop:

Changes — Justin Bieber Chromatica — Lady Gaga Future Nostalgia — Dua Lipa Fine Line — Harry Styles Folklore — Taylor Swift

Najlepsze wykonanie solowe pop:

Yummy — Justin Bieber Say So — Doja Cat Everything I Wanted – Billie Eilish Don't Start Now — Dua Lipa Watermelon Sugar — Harry Styles Cardigan — Taylor Swift

Najlepsza piosenka R&B:

Better Than I Imagine — Robert Glasper z H.E.R. i Meshell Ndegeocello Black Parade — Beyoncé Collide — Tiana Major9 i EARTHGANG Do It — Chloe X Halle Slow Down — Skip Marley i H.E.R.

Najlepsza piosenka rap:

The Bigger Picture — Lil Baby The Box — Roddy Ricch Laugh Now, Cry Later — Drake i Lil Durk Rockstar — DaBaby i Roddy Ricch Savage — Megan Thee Stallion i Beyoncé

Najlepsza piosenka rock:

Kyoto — Phoebe Bridgers Lost in Yesterday — Tame Impala Not — Big Thief Shameika — Fiona Apple Stay High — Brittany Howard

Najlepszy skompilowany soundtrack dla mediów wizualnych:

Cóż za piękny dzień Bill & Ted Face The Music Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga Kraina Lodu 2 Jojo Rabbit

Najlepszy soundtrack oryginalny:

Ad Astra — Max Richter Becoming — Kamasi Washington Joker — Hildur Guðnadóttir 1917 — Thomas Newman Star Wars: The Rise of Skywalker — John Williams