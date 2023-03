Grażyna Kulczyk NAJWIĘKSZĄ DŁUŻNICZKĄ na Słowacji! Jest komentarz prawników milionerki

Grażyna Kulczyk jest byłą żoną Jana Kulczyka i matką ich wspólnych dzieci: Dominiki i Sebastiana. Jakiś czas temu szerokim echem odbił się w mediach wywiad Pudelka z Joanną Przetakiewicz , w którym to przyznała się do rozbicia małżeństwa Kulczyków. Zapewniła jednak, że kobieta, której przed laty odbiła męża, zdążyła jej wybaczyć.

Grażyna Kulczyk jest największą dłużniczką Słowacji

Słowacja co roku publikuje listy największych dłużników podatkowych. W ciągu ostatniego roku w pierwszej dziesiątce znalazły się firmy, które łącznie są winne państwu ponad 260 mln euro - podaje wyborcza.biz.

Na czele listy znalazła się Grażyna Maria Kulczyk, jedna z najbogatszych Polek, była żona Jana Kulczyka. W ostatnim zestawieniu magazynu '"Forbes" znalazła się na 65. miejscu z majątkiem szacowanym na 1,2 mld zł (to głównie dzieła sztuki i nieruchomości). Słowacy twierdzą jednak, że w ich kraju ma do oddania 40,8 mln euro, czyli ok. 191 mln zł - wskazuje serwis.