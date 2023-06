Grażyna Szapołowska ostrzega młodych przed śmiercią na przejściu dla pieszych... Sama niedawno prowadziła z kamerą W RĘKU (WIDEO)

Grażyna Szapołowska na początku roku zabłysnęła publikacją nagrania, które sama stworzyła podczas prowadzenia samochodu. Nietrudno było wydedukować, że artystka przynajmniej jedną rękę zajętą miała trzymaniem sprzętu nagrywającego, a nie kierownicy, i do tego w ogóle nie patrzyła się na drogę. Natychmiast posypały się na nią gromy. Charakteru tragikomicznego całej tej sytuacji dodawał fakt, że Szapołowska podpisała nagranie hasłem: "Życie jest dla życia". Do tego broniła się, że klip nie został nakręcony telefonem, a kamerką Go Pro, tak jakby miał to być argument na jej obronę...