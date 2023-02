Grażyna Szapołowska REAGUJE na aferę wokół jej nagrania zza kierownicy. Postanowiła sprostować jeden szczegół

Grażyna Szapołowska nagrywa zza kierownicy. Sprawa trafiła na policję

Na reakcję długo nie trzeba było czekać, a zgłoszenie na policję wysłała influencerka przedstawiająca się w sieci jako Niewyparzona Pudernica . Jak podkreślała, nie można udawać, że nic się nie stało, a postępowanie Grażyny Szapołowskiej mogło narazić czyjeś zdrowie, a nawet życie. Zrobiła to też po to, aby celebrycka kasta w kraju przestała czuć się bezkarnie.

Żeby potem nie było, że nikt nie zareagował i wydarzyło się jakieś nieszczęście. To nie jest babuleńka, która sprzedaje pietruszkę, żeby dorobić sobie do nędznej emerytury. To jest realne zagrożenie czyjegoś życia i zdrowia . Nie reagując, dajemy ciche przyzwolenie na łamanie prawa. Na drogach ginie mnóstwo ludzi, być może kogoś uratujecie, reagując. Stop chamstwu na drogach. Stop bezkarności elit. Stop wciskaniu kitów - argumentowała.

Co ciekawe, zaledwie dobę później naganny czyn Szapołowskiej powtórzyła Małgorzata Ohme , która na dodatek nagrywała zza kółka z psem na kolanach. Gospodyni "Dzień dobry TVN" już przeprosiła za brak rozsądku i przyznała się do winy.

Grażyna Szapołowska reaguje na medialną aferę wokół jej nagrania. Nie miała wiele do powiedzenia

W przeciwieństwie do Ohme Szapołowska usunęła nagranie z Instagrama i nie zdecydowała się zabrać więcej głosu w sprawie. Nie broniła się, nie tłumaczyła, nawet nie przeprosiła - po prostu postanowiła wszystko przemilczeć . Aktorkę poprosił o komentarz serwis Świat Gwiazd, którego relacja jedynie potwierdza to, że Grażyna konsekwentnie nie zamierza się wypowiadać.

To jednak nie wszystko. Jedyne, co Szapołowska chciała w tej sytuacji sprostować to... doniesienia o tym, czego użyła do nagrania swojej niebezpiecznej jazdy.