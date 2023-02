Małgorzata Ohme tłumaczy się z niebezpiecznej jazdy po Warszawie. O zajściu poinformowano już POLICJĘ!

Jak do tej pory to Filip Chajzer wiódł prym wśród pracowników redakcji Dzień Dobry TVN, jeśli chodzi o robienie sobie (a przy okazji i całej stacji) czarnego PR-u. Niespodziewanie jednak do ekranowego kolegi dołączyła Małgorzata Ohme. Tym razem poszło o wyprawę do studia nagraniowego, którą prezenterka TVN uwieczniła na swoim instagramowym profilu. Dziennikarka trzymała telefon w ręku, patrzyła się w ekran urządzenia, a na jej kolanach przeciągał się jamnik. Wszystko to w trakcie prowadzenia samochodu.