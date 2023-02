Małgorzata Ohme prowadzi samochód z telefonem w ręku i psem NA KOLANACH! "Brak słów. Totalna bezmyślność"

"Trend" na stwarzanie zagrożenia na drodze rozprzestrzenia się wśród polskich celebrytów niczym malaria. Dopiero co podniesiono larum po tym, jak 69-letnia Grażyna Szapołowska nagrywała się telefonem podczas prowadzenia pojazdu. Teraz tabloidowych nagłówków najwyraźniej "pozazdrościła" koleżance Małgorzata Ohme. Gospodyni "Dzień Dobry TVN" uwieczniła na InstaStories jazdę samochodem do pracy. Nie dość, że podczas nagrywania wymachiwała telefonem na lewo i prawo, patrząc się przede wszystkim na ekran, a nie na drogę, to jeszcze na jej kolanach leżał niezabezpieczony w żaden sposób pies.