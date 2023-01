Małgorzata Ohme dzieli się swoim przemyśleniem: "Lubię, jak ludzie oglądają sobie RAZEM PORNO"

Abeille 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

i co w tym strasznego? My z Mężem oglądamy razem porno. Często ja chcę, by sam sobie oglądał i wracam do niego z pieszczotami w trakcie oglądania. Czasem jest tak, że to ja oglądam film, a od pod koniec dołącza. Wiemy, co nas pobudza, co lubimy. Na tym to przecież polega. W dodatku oboje kupujemy sobie zabawki i stroje, dla urozmaicenia. No przecież normalne. Natomiast odeszłam do ludzi, którzy nie są aż tak otwarci. Albo mówią, że to nie dla nich, choć nigdy tego nie spróbowali. Dlaczego? Jak można uznać człowieka za normalnego, gdy na siłę odmawia sobie przyjemności i tego, co dobre? My dużo rozmawiamy z Mężem o seksie, o potrzebach, fantazjach. Polecam ten stan. To bardzo utwierdza związek.