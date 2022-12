Małgorzata Ohme runęła na ziemię, próbując zrobić jaskółkę przed studiem "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Tomasz 5 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Ona w ogóle się zachowuje od jakiegoś czasu jakby dawała w szyję. Jak byk Miszczak to nie było Rozenkowej i wygłupy jej i Chajzera były mniejsze. Tvn na psy schodzi. I to, że Dorota Wellman prosi o wyrozumiałość to nic nie da. Głupoty nie da się "wyrozumieć"