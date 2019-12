Małgorzata Ohme broni "ataku paniki" Filipa Chajzera: "Nie odczułam tego, jako CZEGOŚ OBRAŹLIWEGO"

Nikki 26 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Krupinska sięga dna niestety ! Robi wszystko żeby o niej pisano - mówiono.Doczepia się bogatych koleżanek Lewandowskiej itd zeby mieć z nich korzyść !Poświęciła związek z fajnym Bachledą dla narcyza Karpiela dla rozgłosu . Teraz zaciska zęby i robi dobrą minę do złej gry bo Karpiel jej nie szanuje co widać i słychać . Kiedyś była fajną dziewczyna tak można powiedzieć z sąsiedztwa . Teraz na siłe przez innych próbuje się przebić i zarobić przez to trochę kasy. Trochę mi jej żal ze aby wspiąć się trochę do góry gotowa jest na miano nazywanej nosi torby. Wczoraj na insta popłakała się jak Zielińska ( bo jak Zielinska się poryczała to o niej napisano)było to sztuczne i niesmaczne i nie dało się tego oglądać . Nie wiem o co chodzi dlaczego ona to robi ale jest to tak udawane zachowanie ze nie sposób tego nie skomentować. Krupinska ma jeszcze siostrę bliźniaczkę Miss zi ( była szyca )! Nie wiem czy bliźniaczkę czy konkurecję ale zachowaniem idą łeb w łeb ! Jednym słowem brak jakiegokolwiek pomysłu na siebie i kompromitacja za każdym razem! Brak szacunku do siebie . I dodam ze bycie koleżanką Lewandowskich nic dla nich nie oznacza dla Ani bo Lewandowska rozwija swój biznes jak świeże bułeczki przez te sztuczne przyjaźnie ! Jedna celebryta 200 tys druga 500tys followersow i reklama za darmo jest a one naiwne wierzą ze maja przyjaciółkę i zabezpieczenie przyszłości w postaci tej przyjaźni .