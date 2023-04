Grażyna Szapołowska pozuje z córką i wnuczką, a fani pieją z zachwytu: "WYGLĄDACIE JAK SIOSTRY" (FOTO)

sorry 10 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Nie wiem czy to komplement dla córki, gdy ci mówią, że wyglądasz jak siostra swojej 70-letniej matki. Ludzie czasem piszą takie bzdury w sm, bo im się wydaje, że są mili, a w rzeczywistości, to takie średnio sympatyczne, w dodatku nieszczere, bo nie wyglądają jak siostry. Widać wyraźnie trzy pokolenia kobiet i to jest ok. Po co koloryzować i klepać egzaltowane, kłamliwe komplementy?