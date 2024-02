Grażyna Szapołowska prezentuje stanik w prześwitującej koszuli na imprezie Polsatu. Odważnie? (ZDJĘCIA)

true 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

A wiecie co? WLASNIE, ZE WYGLADA DOBRZE. Osobiscie mi ona lata, więc to nie z sympatii, tylko z obiektywizmu. Dobrze wygląda, starsze i stare cialo tez ma prawo byc pokazane. Takie wszystkie jesteście piękne? Wasze matki? Corki? Same gwiazdy. Zazdroscicie, bo mimo, ze o 2 dekady młodsze (moze 3) a nie możecie pozwolić sobie na taką kreację! Pfff Jestem pewna, ze koledzy z jej branży doceniają.