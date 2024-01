Internauta ocenia Dowbor i Antonowicza w "Pytaniu na Śniadanie": "Jedyna para, którą da się oglądać". Wtrąciła się Grażyna Szapołowska

manuela 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Z całym szacunkiem do p. Dowbor , ale ona powinna być już na emeryturze (z głodu nie umrze bo ma akurat dobrą ). Po co się uczyć na dziennikarza skoro stanowiska są po znajmości i nawet już nie do emerytury ale do śmierci starsi koledzy czy koleżanki blokują etat. Skoro ten kraj tj jedna wielka ustawka to proponuję okroić te uczelnie do min . Po co wykształcić kolejnych dziennikarzy na bezrobociu? Dowbory będą blokować etaty do usranej śmierci, potem ich dzieci, zresztą nie tylko oni.