Grażyna Torbicka pokazała się BEZ MAKIJAŻU! Fani się rozpływają: "Bez wypełnionych ust i botoksów" (FOTO)

Grażyna Torbicka od lat uznawana jest za ikonę polskiej telewizji. Jej kariera zawodowa to pasmo sukcesów. 64-latka to jednak przede wszystkim ceniona specjalistka w dziedzinie kina. Najczęściej więc widzimy ją na festiwalach filmowych, gdzie zawsze zachwyca klasą, elegancją i wyczuciem stylu.

Torbicka od czasu do czasu jest też aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie publikuje zdjęcia, na których można zobaczyć ją w nieco innym wydaniu - często bez makijażu i garnituru. I właśnie w niedzielę, po dość długiej przerwie, dziennikarka wrzuciła kilka nowych zdjęć, na których pokazała się w wersji sauté .

Uwagę zwracała również stylizacja Torbickiej. Prezenterka zapozowała do zdjęć odziana w dżinsową kurtkę i czapkę z daszkiem. To, nie da się ukryć, dość rzadki widok, jeśli chodzi o dobrze znane wszystkim stylówki Torbickiej i jej zamiłowanie do elegancji. Jak można było się spodziewać, nowe zdjęcia dziennikarki zachwyciły jej fanów. Nie brakuje komentarzy, w których internauci rozpływają się nad urodą Torbickiej.