Grażyna Torbicka wydaje FORTUNĘ na zakupach i wspomaga pieniędzmi potrzebującego mężczyznę (ZDJĘCIA)

Ewa 18 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

To ze jest kobieta z klasa nie podlega dyskusji . Ale pisanie ze wydała „ fortunę „ litości . Co to znaczy według pismaka „ fortuna „ ? Biorąc pod uwagę ze w każdym z tych sklepów dostała rabaty . Nawet jeśli to nie FORTUNA . Zanim coś się wypoci trzeba odrobine pomyśleć 😊