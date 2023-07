Grażyna Wolszczak chwali się NOWYMI ZĘBAMI: "Jakie piękne!" (FOTO)

Grażyna Wolszczak chwali się nowym uśmiechem. Zrobiła licówki

No i mamy gotowe! (...) Licówki bez szlifowania to nie tylko nieinwazyjna metoda poprawy uśmiechu, ale i całkowicie bezbolesna! Mamy efekt taki, na którym wspólnie nam zależało - jak najbardziej naturalny. Jak Wam się podoba ta zmiana? - czytamy pod wideo, na którym Wolszczak zachwyca się zębami i szczerzy do obiektywu: