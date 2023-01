Grażyna Wolszczak zatrudniła Julię Wieniawę w... TEATRZE: "Myślała, że chcemy wykorzystać jej popularność"

Grażyna Wolszczak kilka lat temu otworzyła własny teatr Garnizon Sztuki , który mieści się w dawnym budynku siedziby teatru IMKA Tomasza Karolaka. O całej sprawie było zresztą niezwykle głośno w mediach, które rozpisały się o "wrogim przejęciu" nieruchomości przez Wolszczak. Mimo że teatr rozpoczął działalność w pandemii, to udało mu się przyciągnąć widzów i przetrwać ten trudny czas. Teraz aktorka nie musi się obawiać o brak zainteresowania spektaklami wystawianymi w Garnizonie Sztuki i już przygotowuje się do kolejnej premiery.

Wolszczak w wywiadach zachęciła (?), że spektakl "Gra" budzi sporo zainteresowania, a wszystko to za sprawą obsady. W głównych rolach zobaczymy bowiem Julię Wieniawę i Adama Woronowicza. Aktor i celebrytka wzięli już udział w sesjach zdjęciowych promujących spektakl, a na instagramowym profilu Garnizonu Sztuki pojawiły się krótkie filmiki, na których to można zobaczyć między innymi pozującą Wieniawę.

Mamy dla Was prawdziwą petardę. Właśnie rozpoczęliśmy prace nad nowym spektaklem pt. "GRA". Zapowiada się pełna napięć i zagadek, walka bez reguł, w której nic nie jest oczywiste. "GRA" to też pojedynek dwóch niezwykłych osobowości . Przedstawiamy Wam duet, który zapamiętacie na długo - zapowiadali twórcy spektaklu na początku stycznia na Instagramie.

Wolszczak w najnowszym wywiadzie z Jastrząb Post zdradziła, że gdy tylko otrzymała scenariusz, doskonale wiedziała, kogo obsadzić u boku Adama Woronowicza. Wraz ze wspólniczką po przeczytaniu tekstu stwierdziły, że to Julia Wieniawa jest idealną kandydatką. Współpraca z młodą pretendentką do miana aktorki teatralnej nie należała jednak do najłatwiejszych, bo na początku Julka nie chciała nawet przeczytać scenariusza...