Grażyna Wolszczak PRZEJĘŁA budynek, w którym mieści się teatr Tomasza Karolaka!

Nieco ponad tydzień temu Grażyna Wolszczak i Tomasz Karolak niespodziewanie stali się bohaterami nowej afery. Okazało się, że aktorka od kilku miesięcy planowała przejęcie budynku , w którym znajduje się należący do Karolaka Teatr IMKA.

Karolak był rozgoryczony tym bardziej, że swego czasu wyciągnął pomocną dłoń do Grażyny, gdy jej fundacja Garnizon Sztuki poszukiwała sceny, na której mogłaby wystawiać produkowane przez nią spektakle.

Tymczasem w grudniu zeszłego roku aktorka rozpoczęła negocjacje z zarządcą zajmowanej przez IMKĘ powierzchni teatralnej. Zarząd teatru uważa, że Wolszczak podstępnie negocjowała umowę , twierdząc ponoć, że repertuar teatru Karolaka to jej spektakle.

Aktorka odniosła się do sprawy, potwierdzając, że faktycznie chce przejąć budynek, jednak zamierza kontynuować działalność teatru. Jednocześnie była oburzona postawą zarządu i stwierdziła, że to "stek oszczerstw i kłamstw" , a ona nie ma ochoty brać udziału w "pyskówce".

Karolak do ostatniej chwili miał nadzieję, ze nie dojdzie do przejęcia budynku. Apelował do zarządcy, którym jest Związek Harcerstwa Polskiego, o "rycerską postawę".