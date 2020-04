TYLKO NA PUDELKU: Grażyna Wolszczak odpowiada Tomaszowi Karolakowi: "Stek OSZCZERSTW I KŁAMSTW"

magda 38 min. temu zgłoś do moderacji 18 7 Odpowiedz

Nie mam nic do Wolszczak ani Karolaka - ale z tego co sobie przypominam, to Karolak coś ZBUDOWAŁ sam, ryzykując wiele, rozpoczynając pewną nowość - jeśli Wolszczak zechce po prostu zabrać to, co ktoś zbudował - to już jest świństwo. Wspierajmy twórców, nie uzurpatorów.