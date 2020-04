Grażyna Wolszczak POTWIERDZA chęć przejęcia budynku Teatru Imka i usprawiedliwia się: "Zaproponowano nam DALSZE PROWADZENIE tego miejsca"

W piątek Tomasz Karolak i Grażyna Wolszczak nieoczekiwanie znaleźli się w samym środku wyjątkowo głośnej afery. Wszystko przez doniesienia Super Expressu, z których wynika, że aktorka planowała "przechwycenie" budynku, który dotychczas zajmował prowadzony przez Karolaka Teatr Imka. Dyrekcja placówki nie szczędziła jej z tego powodu wielu gorzkich słów.





Zobacz: Grażyna Wolszczak chce PRZEJĄĆ teatr Tomasza Karolaka? Dyrekcja Imki komentuje: "Za plecami realizowała WROGIE PRZEJĘCIE naszej sceny"





W opublikowanym oświadczeniu dyrekcja Teatru Imka twierdzi, że Grażyna Wolszczak już od miesięcy dogadywała szczegóły przejęcia budynku, który dotychczas podnajmował Karolak. Miała to robić za plecami osób, które niegdyś wyciągnęły do niej pomocną dłoń, co jedynie dodało pikanterii całej sprawie. Zarząd wprost nazwał postępowanie aktorki "wrogim przejęciem ich sceny".





Grażyna Wolszczak, goszcząc na naszej scenie, znała problemy, z jakimi się borykaliśmy, ale też plany jubileuszowe na jesień, miała wiedzę o przyznaniu Imce dotacji, co w żaden sposób nie przeszkodziło jej za naszymi plecami realizować bez poczucia przyzwoitości własne cele, sprowadzające się do wrogiego przejęcia naszej sceny. (...) Jej działania związane z siedzibą Teatru Imka wyczerpują znamiona czynu nieuczciwej konkurencji - czytamy w opublikowanym oświadczeniu.





Teraz do sprawy odniosła się także druga ze stron. W odpowiedzi na doniesienia Super Expressu aktorka wystosowała oświadczenie przesłane mediom. Wolszczak potwierdza w nim, że faktycznie planuje rozszerzenie swojej działalności w siedzibie, którą dotąd zajmował Teatr Imka. Co więcej, twierdzi ona, że sama otrzymała taką propozycję od najemcy.





Z dniem 30 czerwca 2020 roku wygasa umowa najmu między Związkiem Harcerstwa Polskiego a Teatrem Imka sp. z o.o. mieszczącym się przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie. ZHP podjął decyzję o pozostawieniu tej przestrzeni dla działalności teatralnej i zaproponował Fundacji Garnizon Sztuki dalsze prowadzenie tego miejsca - czytamy.





To jednak nie wszystko, bo Grażyna Wolszczak zapewnia także, że ma w planach kontynuację działań podjętych dotychczas przez Teatr Imka. Chodzi w dużej mierze o wybrany dotąd repertuar.





Zamierzamy honorować wszystkie zobowiązania Teatru Imka wobec innych zewnętrznych producentów dotyczące ustalonego repertuaru na jesień 2020 roku, repertuar ten pozostaje bez zmian - twierdzi Fundacja Garnizon Sztuki.





Póki co aktorka nie odniosła się jednak do planowanych rozmów między zarządem Imki, a ich dotychczasowym najemcą. Z treści oświadczenia wynika jednak, że szczegóły jej współpracy z ZHP zostały już ustalone, co rodzi oczywiście coraz więcej wątpliwości.





Myślicie, że Tomek wkrótce pokusi się o komentarz w tej sprawie?