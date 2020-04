Grażyna Wolszczak chce PRZEJĄĆ teatr Tomasza Karolaka? Dyrekcja Imki komentuje: "Za plecami realizowała WROGIE PRZEJĘCIE naszej sceny"

Fan teatru 2 godz. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

Co za oświadczenie... Żalą się na Panią Wolszczak i żerują na emocjach. To jest biznes a nie,, wrogie przejęcie,,. Skoro właściciel ma z Panem Karolakiem i jego ekipą kłopot bo nie jest regulowany np czynsz, to normalnym jest, że szuka wypłacalnego i uczciwego najemcy budynku. Nie wiadomo, czy Pani Wolszczak będąc najemca nie udostępniła by sceny dla p. Karolaka. Chyba ekipa p. Karolaka ma coś nie po kolei w głowie myśląc, że właściciel będzie wynajmował im budynek za free. Normalna sprawa biznesowa jakich tysiące. Niech p. Karolak się cieszy, że i tak długo właściciel był mu spolegliwy, normalnych ludzi za nie płacenie czynszu wogole, lub jego nieterminowość się poprostu wyrzuca. Co do sfery ludzkiej to jeśli to prawda to zachowanie p. Grażyny jest mówiąc delikatnie nieeleganckie. Ale to sfera uczuć i osobistych odczuć, natomiast trzeba pamiętać, że jest to biznes a w biznesie nie ma sentymentów. Takie regoly.