Grażynka POWRACA na Instagram po wyjściu z aresztu i publikuje fotki z urodzin. Budda czule: "KOBIETA MAFII"

A mój syn rok i cztery miesiące siedział dziewięć tysięcy kredytu który wziął dla szefowej,ona ten kredyt załatwiła przez znajomych w banku .Nie spłacała,korespondencja banku wezwania szły do niej,zrobiła tak ośmioro pracowników .Co na to sąd?Dał wszystkim taki wyrok,łącznie z pracownikami banku i stwierdził że to nauczka za głupotę,siedzieli całość bez warunku.Szefowa wyjechała do Anglii i choć teraz wróciła to i tak nie ma sensu cywilna sprawę zakładać i walczyć o zwrot chociaż kasy.Takie mamy sądy,jak nie jesteś celebrytą to nie licz na łagodne podejście sądu.