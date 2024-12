Budda przemówił do fanów po wyjściu z aresztu: "Od dziecka się mnie ten PRZYPAŁ trzymał"

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia Budda oraz Grażynka zostali zwolnieni z aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego wynoszącego 2 mln zł i 1 mln zł odpowiednio dla Kamila L. oraz Aleksandry K. Decyzja prokuratury wzbudziła małe kontrowersje. Youtuber od momentu wypuszczenia na wolność oficjalnie nie odniósł się do sprawy, jednak wrócił do aktywności w internecie.

Budda przemówił. Pierwszy wpis youtubera po aferze

Przypomnijmy, że to, co Budda nazywa "przypałem", to zarzuty, które dotyczą "kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które to loterie z uwagi na warunki ich uczestnictwa były w istocie grami hazardowymi". Youtuberowi grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.